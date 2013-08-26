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هانى الناظر: يجب تفعيل دور المجالس القومية وليس إضافة مجالس جديدة

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هانى الناظر: يجب تفعيل دور المجالس القومية وليس إضافة مجالس جديدة هانى الناظر: يجب تفعيل دور المجالس القومية وليس إضافة مجالس جديدة

قال الدكتور هانى الناظر الرئيس السابق للمجلس القومى للبحوث، إنه تابع اليوم تصريحات العالم الشاب عصام حجى مستشار رئيس الجمهورية المؤقت وأعجبه اهتمامه بقضية المياه والبحث العلمى، ولكن لفت نظره أنه ينوى إنشاء مجلس قومى للعلماء.

وأضاف الناظر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه فى الحقيقة يوجد فى المجمع العلمى وهو مجلس للعلماء ولدينا المجالس القومية المتخصصة وينطبق عليها نفس الكلام وعندنا المجلس الأعلى للبحث العلمى الذى يضم نخبة من العلماء أمثال الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدى يعقوب وفاروق الباز ومصطفى السيد وغيرهم من العلماء الأفاضل.

وأوضح الناظر إلى أنه يرى أننا فى حاجة لكى نفعل هذه المجالس وليس إضافة مجلسا جديدا ولا مانع أن يترأس "حجى" هذه المجالس القائمة ويقوم بتفعيلها ويقود النهضة العلمية التى ينشد تحقيقها بإذن الله.

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مصر 365

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