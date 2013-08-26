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اجتماع مغلق في الأردن لقادة جيوش 10 دول لبحث ضرب أهداف بسوريا

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اجتماع مغلق في الأردن لقادة جيوش 10 دول لبحث ضرب أهداف بسوريا اجتماع مغلق في الأردن لقادة جيوش 10 دول لبحث ضرب أهداف بسوريا

بدأ في العاصمة الأردنية عمان مساء يوم الأحد، اجتماع مغلق لقادة جيوش 10 دول عربية وأوروبية وأمريكية؛ لبحث سيناريو توجيه ضربة عسكرية لأهداف استراتيجية للنظام السوري، بحسب مصدر عسكري أردني.

ويضم الاجتماع، وفقا للمصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، قادة جيوش كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وتركيا والسعودية وقطر، إضافة إلى الأردن.

وقال المصدر العسكري إن “الاجتماع يناقش سيناريوهات ضرب مواقع للنظام السوري، ودراسة رد الفعل المتوقع من إيران (حليفة نظام بشار الأسد في سوريا) على تلك الضربة”.

وأضاف أن الأردن “أعرب عن بالغ قلقه من احتمال استهدافه من قبل سوريا وإيران حال تأكدهما من استخدام أراضي المملكة من قبل القوات الغربية”.

ومضى قائلا إن “ما يخشاه المسؤولون في الأردن هو ردة فعل إيران على ضرب النظام السوري.. من المحتمل أن توجه طهران صواريخها اتجاه إسرائيل، وليس مستبعدا أن توجه صواريخا نحو الأردن أيضا حال استخدامت أراضي المملكة لضرب سوريا”.

ورجح المصدر أن “يبحث الاجتماع أيضا سيناريوهات القضاء على المقاتلين الإسلاميين المتشددين التابعين لتنظيم القاعدة في سوريا، حال نجحت الضربة العسكرية للنظام السوري”.

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