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مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب مقبلة من سويسرا

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مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب مقبلة من سويسرا مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب مقبلة من سويسرا

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى في ساعة مبكرة من صباح اليوم شحنة ذهب عبارة عن 76 كيلوجراما، قادمة علي طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من سويسرا وتم إرسالها إلى مصلحة الدمغة والموازين لفحصها، والتأكد منها وتقدير الرسوم والجمارك المستحقة عليها .

ذكر مصدر أمنى بالمطار أن الشحنات وصلت داخل 3 طرود بوزن 76 كيلو جراما قامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات نقلها وسط إجراءات أمنية مشددة وتأمين نقلها من الطائرة إلى السيارات التى نقلت الشحنة إلى مقر مصلحه الدمغة والموازين لاتخاذ الاجراءات القانونية والافراج عنها .

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