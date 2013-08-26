مبادرة لمصالحة مجتمعية بمطروح لنبذ العنف ووقف المظاهرات

تبنى اللواء بدر طنطاوي، محافظ مطروح، مبادرة مصالحة مجتمعية بين جميع أبناء مطروح بمختلف انتمائهم، لنبذ العنف ولوقف جميع المظاهرات والعودة إلى العمل للنهوض بالمحافظة. وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى، الأحد، أن المصالحة ستتم بالتنسيق بين مجلس العمد والمشايخ وقيادات الدعوة السلفية وممثلي شباب مطروح وممثل الكنيسة وعدد من المؤيدين السلميين لجماعة الإخوان المسلمين بمطروح. وتقرر إقامة احتفالية كبرى، الأربعاء المقبل، للإعلان عن هذه المصالحة بحضور أطياف وقيادات المجتمع المطروحي الشعبية والدينية والتنفيذية، بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمطروح، وقد تم تشكيل لجنة بمعرفة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للإعداد لهذه الاحتفالية.

شبكةعيونالإخبارية

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