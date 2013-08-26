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"الصناعات المعدنية": ارتفاع أسعار النحاس العالمية والطن يزيد 40 دولار

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"الصناعات المعدنية": ارتفاع أسعار النحاس العالمية والطن يزيد 40 دولار "الصناعات المعدنية": ارتفاع أسعار النحاس العالمية والطن يزيد 40 دولار

كشف التقرير الصادر من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن ارتفاع ملحوظ فى النحاس ببورصة لندن، خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجارى.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار طن النحاس إلى 7286 دولاراً فى 20 اغسطس 2013، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى والتى بلغت 7246 بارتفاع قدره 40 دولار فى الطن، وارتفع سعر طن الألومنيوم ليصل إلى 1873 دولاراً فى 20 أغسطس 2013، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى، والتى بلغت 1833 بارتفاع قدره 40 دولار، كما ارتفع سعر طن الرصاص إلى 2238 دولار فى 20 اغسطس 2013، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى والتى بلغت 2180 بارتفاع قدره 58 دولار.

فى حين أشار التقرير الأسبوعى للغرفة إلى انخفاض سعر طن سبائك الألومنيوم ليصل إلى 1780 دولار، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى والتى بلغت 1785 دولار بانخفاض قدره 5 دولارات.

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