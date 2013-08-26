الرئيس الإيرانى يعين محافظا جديدا للبنك المركزى

أعلن التلفزيون الرسمى الإيرانى، أن رئيس البلاد عين مصرفيا من القطاع الخاص محافظا جديدا للبنك المركزى.

وقال تقرير إن الرئيس حسن روحانى اختار ولى الله سيف، لإدارة البنك المركزى للبلاد، وأضاف أن سيف سيحل محل محافظ البنك المركزى المغادر محمود بهمانى.

وكان سيف يدير مصرف كرافارين الإيرانى، كما يؤيد أيضا استقلال البنك المركزى وتعويم الريال الإيرانى أمام العملات الأجنبية.

ويتولى سيف إدارة البنك المركزى فيما تمثل العقوبات بشأن برنامج إيران النووى ضغوطا ثقيلة على اقتصاد البلاد منذ عامين.

فقد تقلصت عائدات النفط للنصف، وفقد الريال ثلث قيمته منذ نهاية 2011، وصعد معدل التضخم بسرعة الصاروخ.