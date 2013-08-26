أسماء محفوظ وضعت مولودتها في مستشفى العدان

| كتب هاني شاكر |
> الثائرة المصرية أسماء محفوظ، أحد الرموز الأساسية في ثورة 25 يناير بمصر، والمشمولة ببلاغ يتهمها بـ «العمالة والتخابر» وضعت أول من أمس في مستشفى العدان مولودتها الأولى «عليا محمد رضا» وغادرت المستشفى بصحة جيدة مع مولودتها.
> ووصلت محفوظ الى الكويت منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر مع زوجها الدكتور محمد رضا المعين في وزارة الصحة.
> وكانت أجهزة الامن المصرية أصدرت منع سفر في حق محفوظ، بعد أن تقدم مدير عام الشباب والرياضة في محافظة الغربية، ببلاغ إلى النائب العام ضدها بتهمة التخابر لصالح جهات أجنبية، وهو الأمر الذي نفته محفوظ جملة وتفصيلاً.
> وذكر البلاغ أن أسماء متورطة في الحصول على مبالغ مالية بناء على ما جاء في تصريحات وزير التعاون الأسبق الدكتورة فايزة أبوالنجا، بأن إجمالي الأموال التي دخلت مصر للنشطاء السياسيين والحقوقيين تقدر بمليار و600 مليون جنيه، مطالبا بمنعها من السفر خارج البلاد، «حرصا على الأمن القومي، لإساءتها الى مصر وشعبها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتعاون مع الأمن القومي لتحديد عدد سفرياتها وأسبابها ومعرفة جهات تمويل السفريات، لمعرفة جهات الجاسوسية والتخابر التي تعمل بها».