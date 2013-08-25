حجز 62 مركبة مخالفة خلال أسبوع في رأس الخيمة

أسفرت الحملة التفتيشية التي أطلقتها إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة منذ أسبوع في كافة شوارع الإمارة عن ضبط وحجز (62) مركبة مخالفة لقانون السير والمرور وتمثلت تلك المخالفات في القيادة من دون رخصة سوق، وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به، وعدم تجديد ترخيص المركبة، وقيادة مركبة غير مؤمن عليها على الطريق العام، والقيادة بطيش وتهور، وكذلك عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محركها، فضلاً عن تزوير لوحات أرقام الـــمركبة، وقــيادة مركبة تسبب ضجيجاً.

وأوضح العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بأن هذه الحملة التي وجّهه بها نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة على تنفيذ استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية الهادفة للوصول لأعلى درجات الأمن والسلامة المرورية في طرقاتنا وحماية مستخدمي الطريق بكافة فئاتهم، وللعمل معاً للحد من الحوادث المرورية وبيان مدى استمراريتها و انعكاسها على الجوانب النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية.

توعية

وأشار العميد غانم أحمد بأنه تم إطلاق حملات توعوية في مختلف مناطق الإمارة قبل انطلاق الحملات التفتيشية توعية للسائقين ولأولياء الأمور حول مخاطر الحوادث المرورية والسرعة، كما تم زيارة مجالس الأحياء السكنية لتقديم بعض النصائح والإرشادات التي تضمن الحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم، مؤكداً في الوقت ذاته استمرارية تلك الحملات والزيارات الميدانية التوعوية، خصوصاً مع قرب موعد العودة للمدارس التي يسمح فيها بعض أولياء الأمور لأبنائهم بقيادة المركبات من دون الحصول على رخصة للقيادة مما يعرض حياتهم للخطر.