بلدية عجمان تبحث التعاون مع المنظمة العربية الأوروبية للبيئة

بحثت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أوجه التعاون مع مكتب الاستثمار للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة في مجالات البيئة وأهدافها الإستراتيجية في الوصول إلى تنمية مستدامة من خلال تنفيذ مشاريع بيئية ذات علاقة بالاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال استقبال علي بن محمد المويجعي المدير التنفيذي للخدمات المساندة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان خالد الأيوب القناعي رئيس مكتب الاستثمار للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة. وتم خلال الاجتماع الثنائي بينهما استعراض رؤية ورسالة بلدية عجمان وإستراتيجياتها فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة وما تنفذه الدائرة من مشاريع بيئية مثل مشاريع الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وغيرها من المشاريع البيئية والقرارات المحلية التي تخدم الاقتصاد الأخضر، من جهته، أشاد خالد الأيوب ألقناعي رئيس مكتب الاستثمار للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة بمنجزات الدائرة البيئية وثمن جهودها في توجهاتها نحو الاقتصاد الأخضر.