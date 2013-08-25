طالبات من رأس الخيمة يزرن شرطة دبي

استقبل اللواء محمد سعيد المري، نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، مجموعة من طالبات مركز أم القرى الصيفي للطالبات في منطقة شعم برأس الخيمة والبالغ عددهن 27 طالبة من مختلف الفئات العمرية ترافقهن المشرفة أمينة الجسمي وسامية أبو المجد، خلال زيارتهن إلى مبنى القيادة العامة لشرطة دبي ضمن البرنامج العلمي للمركز.

وقال اللواء المري في حديثه للطالبات إن المبادرة والتصميم هما مفتاح النجاح اللذين نأمل أن يتحلى به أبناؤنا من الأجيال القادمة، فمواصلة المحاولة والتصميم على بلوغ الأهداف مع سرعة البديهة هي الصفات التي نأمل دائما أن يتحلى بها أبناؤنا ولا سيما الطلبة الذين لايزالون على مقاعد الدراسة فهم الاستثمار الذي نراهن عليه وهم البذرة الطيبة التي اجتهدنا في رعايتها والاهتمام بها كواجب منوط بنا.

وأكد اللواء المري على رعاية شرطة دبي بتوجيهات القيادة العليا لبرنامج أنشطة صيفية متكامل يضم مجموعة من الدورات والبرامج المتنوعة والغنية الموجهة للطالبات والطلاب على حد سواء، تتمتع بقدر من الفائدة والمتعة بالوقت ذاته تسعى لتكريس مجموعة من الأهداف والقيم والسلوكيات الوطنية والإنسانية تقدم من قبل فريق عمل متكامل على مستوى شرطة دبي، مشيراً إلى أهمية البرامج الصيفية ودورها الكبير في بناء شخصية الطالب وتمكينه من التعرف على مهاراته وإبداعاته ورسم مستقبله من خلال المشاركة ببرامجها المتنوعة، ناهيك عن دورها الأساسي بشغل أوقات الفراغ لدى الشباب بما يعود عليهم بالنفع واستثمار طاقاتهم على نحو ايجابي.

كما تعرفت الطالبات خلال زيارتهن إلى إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، على نشأة وتطور مجلة خالد وآلية العمل بها، وقدمت لهن زينب حسين، مديرة تحرير مجلة خالد، لمحة عن نشأة المجلة في 1992 وتطورها من كونها تحمل أهدافاً مرورية بحتة وتصدر بشكل ربع سنوي، إلى تطورها وتحولها في مارس 2001م إلى حجم أصغر، وتنوع أهدافها لتشمل التوعية الثقافية.