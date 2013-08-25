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وزارة الداخلية تنظم ورشة الإبداع والابتكار

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وزارة الداخلية تنظم ورشة الإبداع والابتكار وزارة الداخلية تنظم ورشة الإبداع والابتكار

افتتح اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورشة عمل الإبداع والابتكار، التي عقدت في قاعة مركز دعم اتخاذ القرار في مجمع الإدارات بأبوظبي، بحضور اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعقيد محمد حميد دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وكبار الضباط بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وقال اللواء النعيمي في تصريح على هامش الورشة : عزمنا على العمل من أجل إعداد جيل جديد من الكوادر الوطنية الشابّة والقيادات العصرية الواعدة، وتنميتها وإطلاق طاقاتها الدفينة، واضعين نصب أعيننا دوماً أن الإبداع يفضي إلى الابتكار".

وتابع: "إن الأفكار الإبداعية جاءت استكمالاً لنهجنا والتزاماً منا في تعزيز نشر ثقافة الجودة والتميز في جميع القطاعات الاتحادية والمحلية، والتي أصبحت جزءا من قيمنا والتي انعكست واقعاً عملياً من خلال تطبيقنا أفضل الممارسات. وزاد: ونحن نقوم ببناء فرق العمل نبحث دائماً عن القيادات المتميزة والتي تصنعها الخبرات والمهارات والتجارب والمعرفة، والتي بدورها تقوم بقيادة هذه الفرق وتضمن عملية نقل الخبرات والتفاعل بين أعضاء هذه الفرق من أجل الوصول إلى الأداء المتميز".

ونظم الورشة مركز دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء ممثلة بإدارة الشكاوى والمقترحات، وتم خلالها تقديم ورقتي عمل لكل من أنتوني دي ناتالي مدير العمليـات لمؤسسة أفكار بريطانية، وباولا أس. ديفيس، المدير التنفيذي لـمؤسسة أفكار أميركية.

ابتكار

 

تناول أنتوني دي ناتالي في ورقته مفهوم الابتكار والأهداف والغايات من الابتكار وميز ما بين الابتكار والاختراع والإبداع وعرّف الأشخاص المبدعين وتحدث عن فوائد الابتكار على المستوى الشخصي وعلى المستوى المؤسسي. كما ناقشت باولا أس. ديفيس، في ورقة عملها مفهوم الحدث الابتكاري ومبادئ الابتكار والإبداع في مكان العمل وما الذي تبدأ به رحلة الابتكار والذي يتطلب ذلك اتخاذ القرار السليم لكي يكون الشخص مبتكراً والبحث عن السبل الكفيلة بتحسين وتعزيز العمل.

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