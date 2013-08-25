إطلاق برنامج «إنجاز» لتأهيل الطلبة لسوق العمل

بحث عابدين طاهر العوضي، مدير عام "بيت الخير" والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية مبادرة "معالي جمعة الماجد، رئيس كلية الدراسات الإسلامية والعربية، رئيس مجلس إدارة جمعية "بيت الخير" بإطلاق برنامج شهادة "إنجاز" في التأهيل لسوق العمل، والتي لم يسبق طرحه في الجامعات الأخرى، وذلك لدعم الطلبة المحتاجين من أبناء الحالات المسجلين لدى الفرع، وغير القادرين على استكمال دراستهم الجامعية.

جاء ذلك خلال استقبال العوضي الدكتور محمد عبدالرحمن في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور حليمة الظنحاني، مديرة الفرع، وعلي حسين الحوسني، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية.

وقال د. عبد الرحمن: إن هذا البرنامج سيفتح آفاقا جديدة للطلبة الذين أنهوا دراستهم الثانوية بمعدلات قد تكون متدنية، لا تسمح بقبولهم في معظم جامعات الدولة، فيقوم البرنامج بتأهيل هؤلاء الطلبة للتمكن من أساسيات العمل في المؤسسات المنتشرة في الدولة، من خلال طرح مساقات باللغتين الإنجليزية والعربية، على أن تبدأ الدراسة في سبتمبر من العام الحالي.

وأبدى العوضي إعجابه بهذه البادرة التي ستمكن الطلبة من الالتحاق بسوق العمل في المستقبل، بعد تأهيلهم بزاد من العلم والمعرفة لخدمة وطنهم، ليسهموا في دفع عجلة التقدم والازدهار بسواعدهم البناءة وحرصهم على تطوير ذاتهم.

وأضاف إن الجمعية حريصة على تقديم المساعدة للطلبة، سواء بالدعم المعنوي أو المادي، لا سيما المحتاجين منهم، من خلال "مشروع الطالب" الذي يندرج تحته "مشروع القرطاسية" والذي يهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، بتخصيص كوبون مدرسي بقيمة 200 درهم لكل طالب، بداية كل عام دراسي، إضافة إلى برنامج تيسير الذي يقدم الدعم لطلبة الجامعة من خلال المساعدات المالية والعينية للطالب الجامعي حتى تخرجه من الجامعة.