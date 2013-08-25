أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

إطلاق برنامج «إنجاز» لتأهيل الطلبة لسوق العمل

Google+ Print
إطلاق برنامج «إنجاز» لتأهيل الطلبة لسوق العمل إطلاق برنامج «إنجاز» لتأهيل الطلبة لسوق العمل

بحث عابدين طاهر العوضي، مدير عام "بيت الخير" والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية مبادرة "معالي جمعة الماجد، رئيس كلية الدراسات الإسلامية والعربية، رئيس مجلس إدارة جمعية "بيت الخير" بإطلاق برنامج شهادة "إنجاز" في التأهيل لسوق العمل، والتي لم يسبق طرحه في الجامعات الأخرى، وذلك لدعم الطلبة المحتاجين من أبناء الحالات المسجلين لدى الفرع، وغير القادرين على استكمال دراستهم الجامعية.

جاء ذلك خلال استقبال العوضي الدكتور محمد عبدالرحمن في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور حليمة الظنحاني، مديرة الفرع، وعلي حسين الحوسني، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية.

وقال د. عبد الرحمن: إن هذا البرنامج سيفتح آفاقا جديدة للطلبة الذين أنهوا دراستهم الثانوية بمعدلات قد تكون متدنية، لا تسمح بقبولهم في معظم جامعات الدولة، فيقوم البرنامج بتأهيل هؤلاء الطلبة للتمكن من أساسيات العمل في المؤسسات المنتشرة في الدولة، من خلال طرح مساقات باللغتين الإنجليزية والعربية، على أن تبدأ الدراسة في سبتمبر من العام الحالي.

وأبدى العوضي إعجابه بهذه البادرة التي ستمكن الطلبة من الالتحاق بسوق العمل في المستقبل، بعد تأهيلهم بزاد من العلم والمعرفة لخدمة وطنهم، ليسهموا في دفع عجلة التقدم والازدهار بسواعدهم البناءة وحرصهم على تطوير ذاتهم.

وأضاف إن الجمعية حريصة على تقديم المساعدة للطلبة، سواء بالدعم المعنوي أو المادي، لا سيما المحتاجين منهم، من خلال "مشروع الطالب" الذي يندرج تحته "مشروع القرطاسية" والذي يهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، بتخصيص كوبون مدرسي بقيمة 200 درهم لكل طالب، بداية كل عام دراسي، إضافة إلى برنامج تيسير الذي يقدم الدعم لطلبة الجامعة من خلال المساعدات المالية والعينية للطالب الجامعي حتى تخرجه من الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية