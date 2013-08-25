إصابة 8 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بمركز شرطة البلينا بسوهاج

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة واطلاق للاعيرة النارية والتراشق بالطوب والحجارة ببندر البلينا.

انتقلت قوات الامن بالمركز وقطاع الجنوب وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة ، وقد تبين أنها بين كلا من عائلة الجرومة (طرف أول) وعائلة الطوخي (طرف ثان) بسبب حدوث مشادة كلامية بين اثنين من العائلتين تطورت لمشاجرة استعان كل منهما بعائلته.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الاخر بالضرب واحداث اصابته واطلاق اعيرة نارية في الهواء بقصد التهديد وقد نتج عن المشاجرة اصابة 8 أشخاص من العائلتين.

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم.

تم تحرير المحضر رقم 7660 جنح المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.