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مساعدات أوروبية لمتضررى السيول بالسودان

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مساعدات أوروبية لمتضررى السيول بالسودان مساعدات أوروبية لمتضررى السيول بالسودان

بلغت جملة التبرعات التى تقدمت بها ألمانيا لضحايا السيول والأمطار التى اجتاحت العديد من الولايات السودانية مؤخرا، حوالى 700 ألف يورو تم تقديمها عبر عدد من المنظمات العاملة فى السودان.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية أبو بكر الصديق محمد الأمين ـ فى تصريح اليوم الأحد ـ إن إيطاليا تقدمت بنحو 350 ألف يورو، فيما تعهد الصليب الأحمر الإسبانى بتنظيم حملة لجمع التبرعات للسودان، ضمن خطة لدعم سبع آلاف أسرة من المتضررين، بجانب تقديم مساعدات غير غذائية.

كما استنفر العديد من الشركاء الأسبان منها وزارة الخارجية الإسبانية، وصندوق التنمية الإسبانى، فى إطار النداء الذى أطلقته الفيدرالية الدولية للصليب الأحمر حيث جمعوا حوالى 150 ألف يورو حتى الآن.. مشيرا إلى أن لديهم تعاونا وثيقا مع الهلال الأحمر السودانى.

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مصر 365