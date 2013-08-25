البرلمان الليبى يناقش آخر المستجدات الأمنية بالبلاد

واصل المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) مساء اليوم الأحد مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد، واستمع إلى التقارير الأمنية والقرارات ذات الصلة التى أصدرها رئيس المؤتمر نورى أبو سهمين فى هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان- فى تصريح له اليوم- إن المؤتمر واصل فى جلسته المسائية مناقشة الأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد، ودراسة المذكرة المقدمة من لجنة الرقابة بالمؤتمر بشأن الترشح لمنصبى رئيس ووكيل لجهاز الرقابة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل الترشح للمناصب المذكورة حتى الأسبوع المقبل، ومنح المرشحين فرصة حتى يتمكنوا من تقديم طلبات الترشح، حيث إن المدة التى كانت قد حددت غير كافية لاستقبال الطلبات.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تأجيل مناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد بطلب من اللجنة القانونية بالمؤتمر للنظر فيه.