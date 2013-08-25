موسكو تدعو إلى تحكيم العقل قبل شن عملية عسكرية ضد سوريا

دعا الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش كل من بإمكانه التأثير على التشكيلات المسلحة غير الشرعية فى سوريا إلى ممارسة الضغط عليها، مضيفا أن موسكو تدعو بحزم كل من يعلن عن إمكانية إجراء العملية العسكرية ضد سوريا بغية فرض نتائج التحقيق على مفتشى الأمم المتحدة بشكل مسبق، إلى تحكيم العقل وعدم ارتكاب أخطاء مأسوية.

وقال لوكاشيفيتش- فى بيان أصدره اليوم الأحد حسبما ذكرت وكالة أنباء نوفوستى الروسية- " إن موسكو لفتت الانتباه إلى البيان الذى أدلى به وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل عن الإجراءات التى اتخذها بتفويض من الرئيس الأمريكى فيما يتعلق بتأمين استعداد القوات المسلحة الأميركية، لأن تنفذ فى أى لحظة عملية عسكرية ضد سوريا ".

وأضاف قائلا " يجب رسم السياسة إزاء النزاعات المختلفة على أساس القانون الدولى والحقائق الموثوق بها، وعدم طرح الافتراضات والأفكار المغرضة فى خدمة المشاريع الجيوسياسية أحادية الجانب".. وتابع "كل ذلك يجبرنا على تذكر الأحداث التى حصلت منذ 10 أعوام حين أقدمت الولايات المتحدة، وبدون تفويض من الأمم المتحدة، على المغامرة التى باتت عواقبها معروفة للجميع وهى استخدامها كذريعة، معلومات مفبركة عن وجود أسلحة الدمار الشامل لدى العراقيين".

وأكد لوكاشيفيتش قائلا " ندعو بحزم إلى عدم تكرار أخطاء الماضى حتى لا تنسف جهود الأسرة الدولية الرامية إلى البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية للنزاع السورى، ولا تقوض آفاق عقد مؤتمر (جنيف – 2) الذى اتفقنا مع الشركاء الأمريكيين على الإسراع فى التحضير له".