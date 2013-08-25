إبطال مفعول قنبلة فى أحد ميادين بورسعيد

بورسعيد – عبد الرحمن بصلة الأحد , 25 أغسطس 2013 23:26

تمكنت قوات الحماية المدنية وقسم المفرقعات بمديرية أمن بورسعيد من إبطال مفعول قنبلة كانت موجودة بميدان المنشية ببورسعيد بجوار محطة بنزين.

كان اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد قد تلقى إشارة من قسم شرطة الشرق يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جسم غريب بميدان المنشية دائرة الشرق وغلى الفور تم إستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل معها والكلاب البوليسية وتم إبطال مفعولها ونقلها لإدارة المفرقعات بقسم الحماية المدنية ، ولم يكتشف الخبراء أو الكلاب البوليسية أية قنابل أخرى.

وأبلغ مالك محطة البنزين باكتشافه جسم غريب تم زراعته فيها وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وتم التعامل معهما وسط فرحة عارمة من المواطنين الذين فرضوا كردونا حول الميدان لعدم تعرض أحد من المشاة للخطر وإغلاق المحلات تماما ، وكلف مدير أمن بورسعيد العميد أحمد فاروق رئيس المباحث بتشكيل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الواقعة .