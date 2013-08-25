أحمد سعيد: إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيكون أفضل

كتب : محمد عاشور الأحد 25-08-2013 22:02

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه من الممكن أن تخوض جبهة الإنقاذ الوطني الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، إذا استقرت لجنة الدستور على إجراء الانتخابات بنظام القوائم، مضيفا أن الجبهة لا تعبر عن كافة الأحزاب الليبرالية في مصر وتحتوي على مزيج من التوجهات.

وطالب سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن تجرى الانتخابات الرئاسية عقب الانتهاء من إعداد الدستور الجديد وقبل الانتخابات البرلمانية لأن مصر في حاجة إلى رئيس في الفترة، وأن نتيجة الانتخابات البرلمانية قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية، وتابع: "نرفض المصالحة مع كل من ثبت تورطة في أعمال عنف".

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن مصر لن تتقدم إلا بتكاتف كافة القوى السياسية دون إقصاء لأحد، مشددا على أن ثورة 30 يونيو ليس لها مثيل في العالم لأنها نجحت في إسقاط أيدلوجية خلط الدين بالسياسة.