على زيدان يعلن انطلاق مبادرة الحوار الوطني

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان عن انطلاق مبادرة الحوار الوطني لمناقشة كافة القضايا الملحة التي تواجه بناء الدولة الليبية .

وقال زيدان – في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم /الأحد/ مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري وجمعة أعتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام سابقا – إن مجلس الوزراء قرر تشكيل هيئة إعداد لتنظيم هذا الحوار الوطني ليتناول الموضوعات الرئيسية كافة للشأن الوطني الراهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

> وأضاف أن هذه المبادرة تمت بالتشاور مع نخبة من مختلف قطاعات المجتمع واستشارات العديد من أعضاء المؤتمر الوطني ، وذلك لحلحلة كافة القضايا التي تعرقل سير بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية ومشاكل الشتات الذي طال العديد من أبناء الوطن نتيجة تدافعات الثورة وما ترتب عليها من آثار .

> وأكد زيدان أن الحكومة ستتولى تهيئة الأسباب الإدارية واللوجستية لإنجاح هذا الحوار ، دون أن تكون طرفا فيه و دون أن تضع له برنامجا أو أفكارا .

> وأشار إلى أن جموع الشعب الليبي الراغبين في الحوار فعليا والمشاركة فيه هم الذين سينسجون خيوط هذا الحوار ومكوناته حتى نستطيع جميعا بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي .

ا.ش.ا