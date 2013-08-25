أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

على زيدان يعلن انطلاق مبادرة الحوار الوطني

  • 14
Google+ Print
على زيدان يعلن انطلاق مبادرة الحوار الوطني على زيدان يعلن انطلاق مبادرة الحوار الوطني

أعلن رئيس المؤقتة علي زيدان عن انطلاق مبادرة الحوار الوطني لمناقشة كافة القضايا الملحة التي تواجه بناء الدولة الليبية .

وقال زيدان – في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم /الأحد/ مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري وجمعة أعتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام سابقا – إن مجلس الوزراء قرر تشكيل هيئة إعداد لتنظيم هذا الحوار الوطني ليتناول الموضوعات الرئيسية كافة للشأن الوطني الراهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
> وأضاف أن هذه المبادرة تمت بالتشاور مع نخبة من مختلف قطاعات المجتمع واستشارات العديد من أعضاء المؤتمر الوطني ، وذلك لحلحلة كافة القضايا التي تعرقل سير بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية ومشاكل الشتات الذي طال العديد من أبناء الوطن نتيجة تدافعات الثورة وما ترتب عليها من آثار .
> وأكد زيدان أن الحكومة ستتولى تهيئة الأسباب الإدارية واللوجستية لإنجاح هذا الحوار ، دون أن تكون طرفا فيه و دون أن تضع له برنامجا أو أفكارا .
> وأشار إلى أن جموع الشعب الليبي الراغبين في الحوار فعليا والمشاركة فيه هم الذين سينسجون خيوط هذا الحوار ومكوناته حتى نستطيع جميعا بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي .

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة