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المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا والمحلي لمصراتة يؤكدان دعمهما لشرعية الدولة

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المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا والمحلي لمصراتة يؤكدان دعمهما لشرعية الدولة المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا والمحلي لمصراتة يؤكدان دعمهما لشرعية الدولة

أكد المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا والمجلس المحلي لمصراتة دعمهما لشرعية الدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام ومؤسساته ووحدة التراب الليبي ونبذ الفيدرالية والعمل على تطبيق اللا مركزية.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأحد عقب اجتماع المجلس المحلي ومجلس الحكماء والشورى بمدينة مصراتة مع وفد من المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا الذي يقوم حاليا بزيارة لمدينة مصراتة في إطار تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين الطوارق والمجلس المحلي مصراته وتدارس بعض القضايا.
> وأكد البيان العمل على تنمية جميع مناطق ليبيا، ولا سيما الجنوب الليبي، ورعاية الموروث الثقافي واللغوي لمكونات المجتمع الليبي ودسترته وإلزام الدولة برعايته، والعمل على إصدار ميثاق شرف لكافة مكونات الشعب الليبي ونبذ الخلاف وحل المنازعات بين أبناء الوطن الواحد.

ا.ش.ا

 

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