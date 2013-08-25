عفت السادات: الإخوان تنظيم إرهابى خطر على مصر لاتباعهم العنف

أعرب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطى"، عن سعادته بالحملات الأمنية التى تقوم به قوات الجيش والشرطة ضد الإرهاب، والتى أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع وصفوت حجازى وأحمد عارف ومراد على وأحمد أبو بركة.

قال رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، فى تصريحات صحفية له، أن عودة الإخوان إلى السجن بتهم القتل العمد والتحريض على العنف والتخابر مع جهات خارجية، أمر طبيعى ومنطقى تجاه جماعة كانت ولا تزال "محظورة".

أشار السادات، إلى أن الإخوان تنظيم إرهابى وذلك باعتراف العديد من الدول، مؤكداً أنهم خطر على المجتمع وعلى مصر خلال المرحلة المقبلة لما يؤمنون به من مناهج عنف واغتيال وإراقة للدماء.

وجدد السادات، مطالبته بضرورة حل جماعة الإخوان وحل الأحزاب الدينية نظرا للضرر البالغ الذى تسببت فيه من إحداث انقسام وفتنة بين صفوف المصريين.