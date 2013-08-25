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هولاند وكاميرون يدينان استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا

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هولاند وكاميرون يدينان استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا هولاند وكاميرون يدينان استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا

أدان الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون اليوم الأحد استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.

وذكر الإليزيه فى بيان صحفى اليوم أن الرئيس الفرنسى أجرى مشاورات هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا بشأن الوضع فى سوريا، حيث أدانا استخدام الأسلحة الكيميائية فى البلاد.

ودعا الرئيس الفرنسى النظام السورى إلى التعاون الفورى والكامل مع بعثة الأمم المتحدة لكى يتمكن المفتشون من الوصول بدون قيود إلى المواقع المتأثرة بالهجمات الكيميائية المزعومة.

وبحسب البيان، اتفق هولاند وكاميرون على التشاور فى أقرب وقت ممكن حول الرد على هذا الهجوم الذى لا يحتمل.

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