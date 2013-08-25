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مقتل وإصابة 20 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة جنوب بغداد

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مقتل وإصابة 20 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة جنوب بغداد مقتل وإصابة 20 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة جنوب بغداد

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرين بجروح متفاوتة إثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة المدائن جنوب العاصمة بغداد.

وقال مصدر فى الشرطة العراقية إن سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من مدخل سوق شعبيى فى منطقة المدائن جنوب بغداد انفجرت مساء اليوم "الأحد"، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت بغداد شهدت اليوم إصابة 6 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة فى منطقة الشرطة الرابعة غرب العاصمة.
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