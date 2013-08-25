الجزائر والإمارات يستكملان كافة عقودهما فى الصناعة العسكرية

استكملت الجزائر والإمارات كافة العقود والاتفاقيات الإدارية بين مجموعة تطوير الصناعات الميكانيكية التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية ومجموعة "توازن" الإماراتية وشركتها الفرعية " نمر أوتوموتيف".

قالت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان لها اليوم الأحد " فى إطار تنفيذ برنامج تطوير الصناعات العسكرية على نحو شراكة على المدى القصير والمتوسط والطويل وإدخاله حيز التنفيذ فى كنف احترام آجال الانجاز المحددة يقيم وفد هام عن مجموعة توازن وشركتها الفرعية نمر أوتوموتيف بالجزائر من 24 إلى 27 أغسطس 2013".

وأضاف البيان" خلال هذه الزيارة قام الوفد الذى يترأسه الرئيس المدير العام لمجمع توازن سيف الهاجرى وكذا المدير العام لشركة نمر أوتوموتيف فهد هرهرة مع المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعى والتجارى مجموعة ترقية الصناعات الميكانيكية باستكمال كافة العقود والاتفاقيات الإدارية بمقر وزارة الدفاع ".

وتابع البيان أن الوفد الإماراتى قد قام مع نظيره الجزائرى بتحديد مختلف مراحل الإنتاج قصد خروج العربات الأولى من مصنع خنشلة شرقى الجزائر ابتداء من شهر كانون أولم ديسمبر 2013 كما أشار إلى توقيع اتفاقية استثمار مع الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار.