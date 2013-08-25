هدهود يناقش مشاكل التعليم بالبحيرة

البحيرة- نصر اللقاني : الأحد , 25 أغسطس 2013 22:31

أكد الدكتور مهندس مصطفى هدهود، محافظ البحيرة أهمية ملاحقة التطورات العلمية الحديثة وامتلاك وسائل المعرفة والتكنولوجيا لتخريج أجيال قادرة على خدمة المجتمع مشيرا إلى دور التعليم فى نهضة الأمم باعتبار أن مخرجات العملية التعليمية هى مدخلات عناصر التنمية فى المجالات المختلفة.

واستعرض هدهود عددا من القضايا المجتمعية ذات الانعكاس على الطالب والمجتمع منها النظافة وأهميتها والانضباط الأخلاقى والأمنى والمرورى وبعض السلوكيات السلبية بالمدارس وترشيد الإنفاق من الكهرباء والمياه والطاقة.

> جاء ذلك خلال لقائه بأكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بدائرة المحافظة بحضور المهندسة نادية عبدة نائب المحافظ ومحمد الصيرة السكرتير العام المساعد، وقيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس، وعددا من الموجهين بكل إدارة تعليمية لمناقشة العديد من القضايا التى تهم الطلبة والمعلمين وتساهم فى النهوض، والارتقاء بالعملية التعليمية على رأسها زيادة الرعاية الصحية للطلبة والمدرسين وأهمية المدارس الفنية المتخصصة فى تخريج كوادر فنية متخصصة وتوفر عناصر الأمن والأمان والحماية داخل وخارج نطاق المدارس وكذلك ضرورة أن يكون للطلبة دور أساسى وفاعل فى التخطيط للتعليم وأهمية عودة الاحترام المتبادل بين الطالب والمعلم.

> وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بتكريم الطالب مصطفى سامى أبو زيد الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى شهادة الدبلومات الفنية بمدرسة شركة مياه البحيرة ، والطالب احمد يوسف حسين الرابع على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة ومنحهم دراجات وشهادة تقدير.

> كما تم تكريم أشرف حلمى الخولى أحد عمال الخدمات المعاونة المتميز فى عمله.



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