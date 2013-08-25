أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

178 قتيلا و1.5 مليون متضرر من الفيضانات في باكستان

Google+ Print
178 قتيلا و1.5 مليون متضرر من الفيضانات في باكستان 178 قتيلا و1.5 مليون متضرر من الفيضانات في باكستان

كتب : أ ف ب الأحد 25-08-2013 21:14

قالت سلطات إدارة الكوارث الباكستانية الأحد، إن الفيضانات والأمطار الموسمية الغزيرة أودت بحياة 178 شخصا حتى الآن وتضرر جراءها 1.5 مليون شخص في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وذكر مسؤول بارز في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن 178 شخصا على الأقل قتلوا، وتضرر قرابة المليون ونصف المليون بالأمطار الموسمية الأخيرة والفيضانات التي اجتاحت أنحاء باكستان

وأضاف أن الأمطار أدت إلى إصابة 855 شخصا وأثرت على 5615 قرية ودمرت 20312 منزلا في أنحاء البلاد.

وأقيم نحو 350 مخيما لمساعدة المتضررين بالفيضانات معظمها في ولاية البنجاب وسط البلاد، وولاية السند الجنوبية وولاية بلوشستان الجنوبية الغربية، بحسب المسؤول.

ويتوقع هطول مزيد من الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان الشهر المقبل، إلا أن المسؤول قال إن هيئة إدارة الكوارث مستعدة لها.

ووجهت الانتقادات لحكومة باكستان التي عانت من فيضانات الأمطار الموسمية خلال السنوات الثلاث الماضية، لعدم بذلها جهودا كافية للتخفيف من الأخطار التي تشكلها الأمطار الموسمية التي تجتاح المنازل والمزارع.

وتفيض الشوارع في جميع المدن الرئيسية ومن بينها كراتشي ولاهور وإسلام أباد بسبب الأمطار الغزيرة التي تلحق الأضرار بالطرق والمنازل.

وفي 2010 شهدت البلاد أسوأ فيضانات أدت إلى مقتل نحو 1800 شخص وألحقت أضرارا بنحو 21 مليون شخص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة