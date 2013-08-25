الشليه: سنعمل على حل مشكلة إغلاق الشعب

قال المرشح فيصل الشليه الذي يخوض انتخابات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاتحاد الطلبة تحت عباءة قائمة الاتحاد الطلابي خلال حفل عشاء اقامه مساء امس الاول بحضور عدد من اعضاء القائمة انه يعتز كثيرا بثقة الاخوة من قائمة الاتحاد الطلابي ويفخر بدعم أبناء قبيلة الرشايدة، لافتا الى ان هذه الثقة غالية عليه ولن يخذلهم في أي موقع، وقال انه في حال نجاحه فإنه سيعمل على العديد من القضايا والمشاكل التي تخص الطلبة مع الاخوة من القائمة اهمها اغلاق الشعب وقبول الخريجين وتأخر مكافأة الخريجين بالاضافة الى الانتقال الى المبنى الجديد.

ومن جانبه اكد امين سر قائمة الاتحاد الطلابي سالم العازمي انه يعتز كثيرا بتزكية الاخوة من قبيلة الرشايدة للاخ فيصل الرشيدي متمنيا له التوفيق . مشيرا الى ان القائمة ترحب بكافة اطياف المجتمع فلا فرق لدينا او تقسيمات حيث اننا نهتم بالطالب داخل اسوار الهيئة ونسعى الى حل كافة المشاكل التي تواجهه.

بدوره هنأ رئيس المكتب الانتخابي بقائمة الاتحاد الطلابي عبدالله الدوسري تزكية قبيلة الرشايدة لفيصل الرشيدي لخوض الانتخابات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بكلية التربية الاساسية متمنيا له التوفيق في حمل الامانة . وقال ان القائمة تسعى الى حل كافة المشاكل التي تواجه الطلبة.