51 طالباً يمثلون الكويت في الملتقى العلمي العالمي

يشارك 51 من طلبة وطالبات الكويت في الملتقى العلمي العالمي الرابع عشر والذي يعقد في أبوظبي في الفترة من 13 الى 19 سبتمبر المقبل والذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع المنظمة العالمية لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا ـ ملست والذي يقام برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتشارك وزارة التربية بـ 16 طالبا وطالبة والهيئة العامة للشباب والرياضة بـ 12 من أعضاء مراكز الشباب والنادي العلمي بـ 16 عضوا وجامعة الكويت بـ 3 طلبة و4 طلبة من بعض المدارس الخاصة.

ويأتي هذا العدد من هذه الجهات المشاركة لأهمية الحدث وإيمانا منا بأهمية مشاركة أبنائنا في هذا الملتقى والذي يجمع الكثير من الأنشطة وأهمها معرض علمي يقدم فيه شباب العالم ابتكاراتهم العلمية في التخصصات المختلفة.

من جانبه، أكد نائب رئيس المنظمة العالمية ملست رئيس المكتب الاقليمي لملست آسيا م.عدنان المير بأن مشاركة الكويت تأتي ضمن مشاركة 55 دولة يمثل ابناؤها أكثر من 150 جهة علمية في دولهم وقد وفرت الإمارات العربية المتحدة فرص النجاح لهذا الملتقى بتوفير فرص اقامة وورش عمل وعقد الاجتماعات لممثلي القارات وإقامة المعرض العلمي الذي سيشارك فيه أكثر من ألف من شباب العالم.

ويضم الوفد من وزارة التربية:

فاطمة بدر بوعركي

علي حسين خليفة

سهام القبندي

يوسف سلطان الحربي

سالم الخضير

شاهة قصي الدهيم

قتيبة سلمان السالم

نورة السبيعي

عذاري الظفيري

طيف صلاح الدين العنزي

ضاري مطلق العنزي

فاطمة عايد الفضلي

أحمد المانع

جمال علي عباس

أمينة بدر الكندري

حسين عبدالله عبدالنبي

ومن النادي العلمي:

علي كاظم الجمعة

أديبة عبدالله اليماني

عبدالله عبدالمحسن اليتيم

نادر صالح الدويسان

جراح يعقوب البكر

إبراهيم علي الكندري

سلمان فهد العتيبي

آلاء سليمان الحربي

شهد فوزي القلاف

شيماء أمير بن سالم

دانة البدر

محمد عبدالرحمن النصرالله

هبة العجمي

ناصر عيسى الجيماز

ومن الهيئة العامة للشباب والرياضة:

علاء خلف العوض

خلف عوض المطيري

بدر عمر البناي

سليمان حامد الفريج

عبدالرحمن جمال الخليفي

عبدالعزيز خلف المطيري

عبدالعزيز محمد الفودري

عبدالله فهد عيسى

علي أمير عبدالغفور

عمر فؤاد الردهان

محمد حسن غضنفري

محمد حمد الزعبي

ومن جامعة الكويت:

جمال ناصر بوعركي

محمد صلاح الرفاعي

مبارك جابر الصحاف

ومن المدارس الخاصة:

عبدالله أيمن السرحان

يوسف عدنان المير

أحمد أيمن السرحان

ناصر سعد العريفي