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موظفو مديرية الشباب بالأقصر يهددون بالاعتصام لمنع تعيين مدير جديد

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موظفو مديرية الشباب بالأقصر يهددون بالاعتصام لمنع تعيين مدير جديد موظفو مديرية الشباب بالأقصر يهددون بالاعتصام لمنع تعيين مدير جديد

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير الأحد 25-08-2013 20:40

هدد العشرات من موظفي مديرية الشباب بالأقصر، بتنظيم اعتصام مفتوح، بعد أنباء عن عودة أحد المديرين السابقين، لتولي منصب المدير العام لمديرية الشباب بالمحافظة.

وهدد المحتجون أيضا بإغلاق المديرية ومنعه من دخول مكتبة بالقوة، حال إصرار المسؤولين بالوزارة على تعيينه.

وقال المحتجون في بيان لهم، أن المدير المذكور، له العديد من الملفات والقضايا لدى الجهات الرقابية، ولا يمتلك إمكانيات تمكنه من القيادة، فضلًا عن افتعاله العديد من المشاكل خلال توليه المسؤولية خلال فترة سابقه.

وناشد المحتجون، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة المتفاقمة داخل ديوان مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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