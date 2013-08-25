سفير مصر فى النمسا: إقامة البرادعي في فيينا لا تمثل قلقا لي فهو مسؤول سابق

كتب : حسن حسين منذ 17 دقيقة

أعلن السفير خالد شمعة، سفير مصر لدى فيينا وممثلها لدى منظمات الأمم المتحدة، أنه سيبدأ الساعات القادمة خطة دبلوماسية وإعلامية لعرض حقيقة الأوضاع في مصر، وأن ماحدث 30 يونيو ثورة وليست انقلابا.

جاء ذلك قبل مغادرة شمعة، القاهرة، اليوم، متوجها إلى فيينا بعد قضاء إجازة في مصر. وقال"سألتقي مع المسؤولين النمساويين وبعض ممثلي منظمات الأمم المتحدة في فيينا لعرض حقيقة التطورات في مصر، حيث يساعدني في ذلك بدء حالة من الهدوء الأمني والاقتصادي في مصر مؤخرا وسأعرض عليهم إصرار الحكومة على تنفيذ خريطة الطريق التي حظيت بموافقة كل المصريين والتي تشمل انتخابات برلمانية ورئاسية وتعديلات دستورية".

وأضاف أن الموقف النمساوي مثل كل المواقف الأوروبية حيث تسعى لدعم حركة الديمقراطية لذلك سأعرض عليهم حقيقة ما حدث في مصر وإصرار من الشعب لتحقيق الديمقراطية الحقيقية وليس الحكم لصالح فئة معينة.

وحول ما إذا كان وجود الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس سابقا، في النمسا حاليا يتطلب منه جهدا إضافيا، قال شمعة إن وجود البرادعي في فيينا لا يمثل ضغطا على حركة الدبلوماسية في النمسا لأنه مسؤول سابق.