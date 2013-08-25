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برنامج تدريبى لمعلمى المرحلة الثانوية بدمياط

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برنامج تدريبى لمعلمى المرحلة الثانوية بدمياط برنامج تدريبى لمعلمى المرحلة الثانوية بدمياط
دمياط -هشام الولي
منذ 1 ساعة 19 دقيقة

صرح دكتور سمير حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بأن البرنامج التدريبى لتنمية مهارات معلمى المرحلة الثانوية يبدأ اليوم ويستمر لمدة 5 أيام باستخدام أساليب التعلم القائم على المشروعات بمركز مصادر التعلم.

وقال وكيل الوزارة إن هدف البرنامج  تفعيل جوانب الإبداع والابتكار لطلاب
> المرحلة الثانوية لتفعيل دور المدرسة فى التطبيقات العلمية للمواد الدراسية لتحسين مستوى أداء المنتج التعليمى فى جميع الجوانب الشخصية.

ويستفيد من هذا البرنامج مدرسى المواد الأساسية للمرحلة الثانوية ( لغة عربية
> ورياضيات ولغة إنجليزية ودراسات وعلوم )
> وأضاف وكيل الوزارة أن منهجية التنفيذ هي التدريب القائم على التطبيق العملى بنظام إدارة المشروعات من خلال الوحدات الدراسية للمواد الأساسية بالمنهج التعليمى.

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