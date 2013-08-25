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ورود لقيادات الجيش والمحافظ والشرطة لعودة الأمن في بني سويف

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ورود لقيادات الجيش والمحافظ والشرطة لعودة الأمن في بني سويف ورود لقيادات الجيش والمحافظ والشرطة لعودة الأمن في بني سويف

خرج المئات فى ساعة مبكرة من صباح أمس من التيار الشعبى ببنى سويف والذى يضم العديد من الحركات الثورية وتمرد واحزاب متعددة فى مسيرة بدأت من ميدان الزراعيين بالمحافظة لتأييد الجيش والشرطة وانتهت عند مركز قيادة قوات تأمين بنى سويف بمديرية الشباب والرياضة حيث قدم الاطفال والاهالى الورود للجنود وضباط الجيش والتقطوا صور تذكارية معهم وقدموا لهم الشكر والتحية لما يبذلونه من جهد فى القضاء على الارهاب والامساك بالبلطجية وطالبوهم بالاستمرار فى بذل الجهد والعرق حتى تعود المحافظة لما كانت عليه قبل حكم الاخوان وتحولت المسيرة الى مظاهرة شعبية شبابية لتأييد السيسى والتنديد بتنظيم الاخوان .

ووجه عصام الجهلان احد قيادات التيار الشعبى كلمة للجيش قائلا فيها : نتقدم كجبهة شعبية تضم كل ممثلى الشعب السويفى بالشكر والعرفان للجيش المصرى والفريق السيسى على ما قدمتوه لإنقاذ وطننا الغالى ولمحافظة بنى سويف الحبيبة كما تتقدم الجبهة لكل الشعب المصرى وللجيش والشرطة بالعذاء فى شهدائنا الابرار وسيسجل التاريخ انكم اعظم جيش فى العالم لما قمتم به من ولاء وتضحية لمصرنا العظيم وسيفتخر اولادنا واحفادنا بأنكم ابائهم واجدادهم أعانكم الله على ما انتم فيه وانتم خير اجناد الله على الارض فجعلتمونا نفخر بأننا مصريين .

وأضافت الدكتورة سهام أديب ممثلة ايضا عن الجبه قائلة : ندعم الجيش والشرطة فى مكافحة الارهاب والقبض على قيادات الجماعة بالمحافظة والتأكد من تطهيرها من البلطجية الذين قاموا بتخريب المنشآت الحكومية والمدارس والاقسام .

وطالب بقية أفراد المسيرة من القوات المسلحة فى مقابلتهم مع قيادتها فى حديث ودى بأن يرجعوا محافظة بنى سويف الى ما كانت علية لا فرق فيها بين القبطى ومسلم يأمن فيها الجميع أثناء نومه دون بلطجة وسرقة أو التفاف فكرى حول عقول الشباب بإسم الادبان التى تجرى فى عروق الجميع ولا تحتاج لبندقية وقتل لنتفهمها كما طالبوا بأن تعود الشرطة عفيه قوية حتى لا تعود أعمال البلطجة بعد عودة الجيش لسكناته .

ومن جانبه أكد العميد اركان حرب اسامة حسن قائد قوات التأمين ببنى سويف بأنه ينفذ تعليمات الفريق أول عبد الفتاح السيسى والتى تخص اعادة الامن والقضاء على أشكال الارهاب وضبط مروعى الشعب وجمع الاسلحة المهربة الى البلاد بالتعاون مع جهاز الشرطة .

تقابلت المسيرة بعدها بالمستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف الجديد الذى آثر بأن ينزل الى الشارع ليتقابل مع تلك المسيرة ليستمع الى طلباتهم حيث طالبت الجبهه الشعبية البتيتى بأن يفتح حساب لجمع التبرعات لإعادة بناء بنى سويف المحترقة فى الاحداث الاربعاء الشهيرة وطمأن المحافظ الجميع قائلا ستقوم المحافظة بالتعاون مع الشباب والرياضة والبيئة بإزالة آثار الحريق ورفع المحلفات وازالة التعبيرات والرسومات المسيئة مع على جدران المحافظة كما تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة بناء المنشآت الحكومية المهدومة والمحترقة فى الاحداث على ايدى الاخوان بفلوس الصندوق بالمحافظة وأضاف البتيتى بأنه اصدر قرار بضم أطفال مدرسة الفرنسسكان الخاصة المحترقة الى مدرسة سان مارك لحين اعادة بنائها كما قرر اعداد فيلم وثائقى لتأريخ يوم الاربعاء الاسود ببنى سويف وأكد أن قرار استخدام فلوس الاخوان المجمدة فى اعادة بناء ما تم حرقه على ايديهم قرار سيادى ليش من شأن المحافظين .

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