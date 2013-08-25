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غزال يشارك في تعادل ناسيونال .. وخسارة درامية لجيل فيسنتي بدون الثنائي المصري

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غزال يشارك في تعادل ناسيونال .. وخسارة درامية لجيل فيسنتي بدون الثنائي المصري غزال يشارك في تعادل ناسيونال .. وخسارة درامية لجيل فيسنتي بدون الثنائي المصري

شارك علي غزال مدافع ناسيونال ماديرا في مباراة فريقه التي تعادل فيها مع فيتوريا جيمارايش بهدف لمثله يوم الأحد.

وجل جيمارايش ضيفا على ماديرا ضمن الجولة الثانية من الدوري البرتغالي موسم 2013-2014.

ولعب غزال المباراة كاملة والتي خرج بها ناسيونال بنقطته الأولى في الدوري هذا الموسم بعد خسارة لقاء الجولة الأولى.

وفي مباراة أخرى، خسر جيل فيسنتي الذي ضم الثنائي المصري عمرو مختار وأدهم تركي قبل أيام بطريقة درامية على يد العملاق بنفيكا بهدفين لهدف.

فقد تقدم جيل فيسنتي بهدف منذ الدقيقة 69، أن يدرك بنفيكا التعادل والفوز في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وغاب الثنائي المصري الشاب الذي انتقل من إنبي قبل أيام عن المباراة.

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