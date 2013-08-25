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سفير مصر بتونس يدعو الصيادين المصريين لعدم التسلل للمياه التونسية

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سفير مصر بتونس يدعو الصيادين المصريين لعدم التسلل للمياه التونسية سفير مصر بتونس يدعو الصيادين المصريين لعدم التسلل للمياه التونسية

جدد أيمن مشرفة سفير فى تونس دعوته إلى نقابات الصيادين المصرية ببذل مساعيها لزيادة وعى أعضائها بمخاطر الصيد بطريقة غير مشروعة وحث ملاك المراكب على عدم التسلل للمياه الإقليمية التونسية، لاسيما وأن السلطات التونسية احتجزت عددا من مراكب الصيد.

وأوضح مشرفة ـ في تصريحات اليوم الأحد ـ أن الصيادين استغلوا خلال الثلاثة أعوام الماضية فترة الراحة البيولوجية بخليج قابس، والتسلل بطريقة غير شرعية إلى داخل المياه الإقليمية التونسية والقيام بأعمال صيد بدون ترخيص ؛ ما وضع السفارة فى موقف حرج أمام السلطات التونسية التى لديها الحق فى الحفاظ على تنمية ثروتها السمكية إلى جانب المحاذير الأمنية التى تدفع التونسية للتعامل الحاسم مع أي تسلل لحدودها سواء البحرية أوالبرية.
> ولفت إلى أن السفارة تلقت إخطارا رسميا من السلطات المعنية فى تونس بأن أية محاولة للتسلل إلى داخل مياهها الإقليمية سيتم التعامل معها بكل حزم وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها تونس ومخاطر تهريب الأسلحة، وأيضا فى أعقاب تعرض أحد مراكب الصيد في شهر سبتمبر الماضى لإطلاق نار من خفر السواحل فى تونس ؛ ما أسفر عن مقتل شخصين من طاقم المركب المصري.
> وتمكنت السفارة المصرية من إنهاء مشكلة أخر مركب محتجز في القاعدة البحرية بمدينة صفاقس بعد التوصل لصلح بين وزارة الفلاحة والصيد البحري فى تونس ومالك المركب نتيجة العلاقات الودية بين شعبى البلدين، أخذا فى الاعتبار أن وزارة الفلاحة قد أخطرت السفارة نيتها إتباع سياسة مشددة مع مراكب الصيد المصرية المخالفة فى المستقبل، وسيتم تغليظ العقوبات إلى الحد الأقصى ولن يتم التساهل مع حالات مماثلة مستقبلا.

ا.ش.ا

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