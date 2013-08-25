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الحكومة العراقية تعيد قوات الصحوة إلى خط المواجهة الأمامي

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الحكومة العراقية تعيد قوات الصحوة إلى خط المواجهة الأمامي الحكومة العراقية تعيد قوات الصحوة إلى خط المواجهة الأمامي

كتب : أ ف ب منذ 7 دقائق

تعيد السلطات العراقية إحياء مشروع قوات الصحوة السنية الذي بدأته القوات الأمريكية لمحاربة تنظيم القاعدة، في محاولة للحد من تدهور الأوضاع الأمنية التي دفعت البلاد للانزلاق نحو أسوأ أعمال عنف تشهدها منذ سنوات.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، إن "الصحوة حققت انتصارات على القاعدة، وعلى هذا الأساس نفكر بإعادة إحيائها خصوصا بعد أن بدأت تنشط عقب الاعتصامات".

وأضاف، أن "القوات الجديدة ستكون أكثر تنظيما، وتتلقى تدريبا أكبر، وبفئات عمرية محددة لا تتجاوز الأربعين عاما".

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