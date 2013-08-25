مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

أسفرت مشاجرة بالاسلحة النارية بين عائلتين باحدي قري مركز مغاغة , بسبب خلافات الجيرة عن مصرع 3 اشخاص, واصابة 3 اخرين.

كان اللواء عبد العزيز قورة، مدير أمن المنيا تلقي اخطارا من مامور مركز مغاغه يفيد بمشاجرة بين عائلتي مجاهد وابراهيم , بقرية شارونة, اسفرت عن مصرع كل من حمادة عبد الحميد , جمال مجاهد محمد ، وشقيقه حسونة مجاهد محمد, فيما اصيب آمال علي إبراهيم ، أشرف مجاهد محمد, وشخص اخر .

وافادت التحريات الاولية الي نشوب مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية.

تم نقل الجثث والمصابين الي المستشفي العام, وتحرر المحضر اللازم, وفرضت قوات الامن كردون امني حول القرية, تحسبا لتجدد الاشتباكات.