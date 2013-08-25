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مدير أمن بني سويف: البلتاجي لم يكن بالمحافظة قبل القبض على نجله

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مدير أمن بني سويف: البلتاجي لم يكن بالمحافظة قبل القبض على نجله مدير أمن بني سويف: البلتاجي لم يكن بالمحافظة قبل القبض على نجله

اكد اللواء ابراهيم هديب مدير امن بنى سويف ان نجل البلتاجى الذى قبض عليه فى منزل لم يكون والده موجود معه وان الاشاعات التى تترددت عن وجود والده فى قرية الحمرايا التى القى القبض على نجله بها لم يكن موجودا بها .

كشف مصدر امنى بمديرية امن بنى سويف تفاصيل القبض على عمار محمد البلتاجى فى منزل فنى تبريد بورش كوم ابوراضى بالواسطى يدعى محمد حسين عبدالعظيم قيادى بجماعة الاخوان المسلمين ببنى سويف داخل منزله بقرية الحمرايا التابعة لبنى سويف وتبين ان عمار كان يرتدى زى ملابس رياضية وانه جاء الى بنى سويف بعد مروره بالفيوم وان اجهزة الامن الوطنى ببنى سويف تعقبت خط سيره الى ان وصل الى قرية الحمرايا ببنى سويف واستقبله الدكتور محمد عصام قيادى اخوانى صيدلى وتسلمه فى سيارته الخاصة ونقله الى بنى سويف فى منزل القيادى فنى التبريد كما عثر معه على لاب توب ومحموله الشخصى وخطوط محمول اخرى وكان فى استقبال نجل القيادى الاخوانى بلال يونس سرحان نجل القيادى يونس سرحان رجل الاعمال فى مدينة بنى سويف وصاحب محلات (زمزم ) والذى رشح نفسه على المقعد الفردى فى انتخابات الشعب الماضية بدائرة بنى سويف واهناسيا وطارق مصطفى الديرى نجل القيادى مصطفى الديرى صديق مرشد الاخوان الدكتور بديع .

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