كيف تواجه ضغوط العمل؟

كل منا يشعر بعدد من الإحباطات النفسية، خلال العمل، وهذا يسبب نوعا من الضغط والتوتر النفسى، الذى يفشل الكثيرون منا فى مواجهته، إما لتزايد الأعباء المادية والنفسية أو لعدم القدرة على التكيف مع الأشخاص الموجودين فى محيط العمل لذا يقدم دكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى بعض النصائح للتغلب على ضغوط العمل اليومية تتمثل فى

> 1- القيام بما ينبغى عليك القيام به بلا تقصير مع مراعاة الإجتهاد والمثابرة فى العمل.

> 2- تنفيذ أوامر رؤسائك بشكل لا يتعارض مع راحتك النفسية وفى الوقت الذى ستفشل فيه عن تنفيذ هذا الأمر عليك الاعتذار بشكل لائق دون أن يترك هذا الأمر حاجزا نفسيا بينك وبينه يجعلك غير متقبل للعمل معه.

> 3- لا داعى للثرثرة وسط زملائك وقت الانفعال لأن ذلك يجعلك عرضة للقيل والقال.

> 4- فى حال الشعور بالعصبية الشديدة عليك بالتوجه لشرب كوب من الماء أو النعناع، والليمون الفريش والتوقف لخمس دقائق عن المحيط الذى حولك فذلك يجعلك قادرا على التصرف واتخاذ القرار المناسب لعملك.

> 5- لا تحاول تكلفة نفسك أعباء كثيرة لأن ذلك يشعرك بالضغط وتحاول التخلص من ذلك الضغط بفعل أى شىء يبعدك عنه.

> 6- حاول فهم شخصية من حولك من الأشخاص لتتمكن من التعامل معهم على قدر ما فهمته من شخصياتهم وابتعد عن أصدقاء السوء حتى لا يكونوا عاملا مباشرا فى ضغطك بتلك الطريقة تتمكن من التغلب على ضغوط العمل.