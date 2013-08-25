أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كيف تواجه ضغوط العمل؟

Google+ Print
كيف تواجه ضغوط العمل؟ كيف تواجه ضغوط العمل؟

كل منا يشعر بعدد من الإحباطات النفسية، خلال العمل، وهذا يسبب نوعا من الضغط والتوتر النفسى، الذى يفشل الكثيرون منا فى مواجهته، إما لتزايد الأعباء المادية والنفسية أو لعدم القدرة على التكيف مع الأشخاص الموجودين فى محيط العمل لذا يقدم دكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى بعض النصائح للتغلب على ضغوط العمل اليومية تتمثل فى
> 1- القيام بما ينبغى عليك القيام به بلا تقصير مع مراعاة الإجتهاد والمثابرة فى العمل.
> 2- تنفيذ أوامر رؤسائك بشكل لا يتعارض مع راحتك النفسية وفى الوقت الذى ستفشل فيه عن تنفيذ هذا الأمر عليك الاعتذار بشكل لائق دون أن يترك هذا الأمر حاجزا نفسيا بينك وبينه يجعلك غير متقبل للعمل معه.
> 3- لا داعى للثرثرة وسط زملائك وقت الانفعال لأن ذلك يجعلك عرضة للقيل والقال.
> 4- فى حال الشعور بالعصبية الشديدة عليك بالتوجه لشرب كوب من الماء أو النعناع، والليمون الفريش والتوقف لخمس دقائق عن المحيط الذى حولك فذلك يجعلك قادرا على التصرف واتخاذ القرار المناسب لعملك.
> 5- لا تحاول تكلفة نفسك أعباء كثيرة لأن ذلك يشعرك بالضغط وتحاول التخلص من ذلك الضغط بفعل أى شىء يبعدك عنه.
> 6- حاول فهم شخصية من حولك من الأشخاص لتتمكن من التعامل معهم على قدر ما فهمته من شخصياتهم وابتعد عن أصدقاء السوء حتى لا يكونوا عاملا مباشرا فى ضغطك بتلك الطريقة تتمكن من التغلب على ضغوط العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365