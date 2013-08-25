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أرملة "عرفات": اتصلت بسوزان لتهنئتها على إخلاء سبيل مبارك لأنه خدم القضية الفلسطينية

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أرملة "عرفات": اتصلت بسوزان لتهنئتها على إخلاء سبيل مبارك لأنه خدم القضية الفلسطينية أرملة "عرفات": اتصلت بسوزان لتهنئتها على إخلاء سبيل مبارك لأنه خدم القضية الفلسطينية

كتب : محمد شنح منذ 1 دقيقة

قالت أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، سهى عرفات، إنها أجرت اتصالا هاتفيا بسوزان ثابت، زوجة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، هاتفيا لتهنئتها على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق من التهم المنسوبة إليه.

وقالت سهى عرفات، في تصريحات أبرزها موقع "دنيا الوطن" الفلسطيني، "اتصلت هاتفيا بزوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك لتهنئتها، لأن مبارك خدم القضية الفلسطينية، ولا ننسى الجنازة الرسمية التي أقامها مبارك للرئيس الراحل أبو عمار في ".

وأضافت "كانت سوزان مبارك متأثرة باتصالي، وحزينة بسبب الهجوم الإعلامي الذي تعرض له مبارك وكيف كانت تقضي وقتها بين منزلها وسجن طره لزيارة زوجها".

وتابعت أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل "لقد تعلمنا من أبو عمار الوفاء للآخرين وكيف كان أبو عمار يتصل ويسأل عن أي زعيم في العالم خلال أي ظرف صعب يواجهه، خاصة من خدموا القضية الفلسطينية، وكان أبو عمار يردد (ارحموا عزيز قوم ذل)".

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