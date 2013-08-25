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بكار: "النور" قرر المشاركة في تعديل الدستور للمسؤولية التي وضعها الشعب على كاهله

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بكار: "النور" قرر المشاركة في تعديل الدستور للمسؤولية التي وضعها الشعب على كاهله بكار: "النور" قرر المشاركة في تعديل الدستور للمسؤولية التي وضعها الشعب على كاهله

كتب : محمد عاشور منذ 1 دقيقة

قال نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، إن قرار الحزب بالمشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور جاء بعد دراسة، واستشارة العديد من القوى السياسية.

وأشار بكار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، إلى أن الحزب كان متحفظا على تعديل دستور مستفتى عليه بلجان معينة، ولكن الحزب قرر المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور للمسئولية التي وضعها الشعب على كاهلنا.

وأكد بكار أن الحزب لا يضع شروطا مسبقه لمشاركته في تعديل الدستور، ولكن سيدخل ويناقش ويحاول إقناع باقي الأعضاء بالحجة، وتابع: "من حرض على العنف لا نتحاور معه سواء من الإخوان أو أي فصيل آخر".

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