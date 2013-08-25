أولتراس أهلاوي يهاجمون توفيق عكاشة بسبب أبو تريكة

وجه أفراد مجموعة "أولتراس أهلاوي" المنتمية للنادي الأهلي والذين حضروا مباراة شبين الودية هتافات عدائية للإعلامي توفيق عكاشة بسبب موقفه من محمد أبو تريكة نجم الفريق.

وتغلب الأهلي على شبين عصر الأحد 4-0 استعدادا لمواجهة ليوبار في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا على ملعب مختار التتش.

ورغم أن أبو تريكة لم يشارك في المباراة بناء على قرار الجهاز الفني، إلا أن أفراد الأولتراس ردوا بطريقتهم على عكاشة بسبب انتقاده اللاذع لأبو تريكة على شاشة قناته "الفراعين" عقب شائعة تعديه لفظيا على ضابط جيش.

وذكر مراسل FilGoal.com أن أفراد الأولتراس كثفوا من هتافات التحية لأبو تريكة، وردوا على موقف عكاشة منه بهتافات معادية طوال فترة المباراة.

ووجه الأولتراس السباب لعكاشة طوال دقائق المباراة وبعدها.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن أبو تريكة دخل في تلاسن مع ضابط من قوات الجيش المكلفة بتأمين بعثة الأهلي في مطار القاهرة عقب العودة من الكونجو بسبب تأييده السابق للرئيس المعزول محمد مرسي.

ونفى أبو تريكة هذه التقارير مؤكدا احترامه لكافة مؤسسات الدولة.