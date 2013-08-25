أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"الحرية والعدالة" تتهم لجنة تعديل الدستور بإجازة سب الأنبياء وتشجيع تدهور الأخلاق

Google+ Print
"الحرية والعدالة" تتهم لجنة تعديل الدستور بإجازة سب الأنبياء وتشجيع تدهور الأخلاق "الحرية والعدالة" تتهم لجنة تعديل الدستور بإجازة سب الأنبياء وتشجيع تدهور الأخلاق

كتب : مروة مدحت منذ 14 دقيقة

اتهمت جريدة "الحرية والعدالة"، لجنة الخبراء العشرة، القائمين على تعديل دستور 2012 المُعطل، بإجازة سب الدين والأنبياء، والتشجيع على انتشار الفساد وتدهور الأخلاق في المجتمع، لتتوسط عددها الصادر اليوم مانشيت، "لجنة الانقلابيين لتعديل الدستور تُجيز سب الدين والرسل وتشجع انتشار الفساد وتدعم تدهور الأخلاق".

وتابعت "الحرية والعدالة"، سرد تفاصيل إدانتها لـ"لجنة الخبراء"، التي أطلقت عليها "لجنة الانقلابيين، من خلال توضيح المواد التفسيرية - التي تم إلغاؤها أثناء التعديل - وهي المواد (الثالثة و219)، والتي كانت تُفسر المادة الثانية من دستور 2012، الخاصة بـ(الشريعة الإسلامية)، والتأكيد على أن حذف تلك المواد التفسيرية ما هو إلا مساحة لأصحاب العقائد الأخرى - مسيحيين ويهود - إلى السب في الأنبياء ودين الله.

كما جاء اتهام "الحرية والعدالة" للقائمين على التعديل لدستور 2012 بـ "تدهور الأخلاق والتشجيع على الفساد"، بمجرد إلغائها للمادة 11 من الدستور، والتي تنص على: "الدولة ترعى الأخلاق، والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة