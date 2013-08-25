"الحرية والعدالة" تتهم لجنة تعديل الدستور بإجازة سب الأنبياء وتشجيع تدهور الأخلاق

كتب : مروة مدحت منذ 14 دقيقة

اتهمت جريدة "الحرية والعدالة"، لجنة الخبراء العشرة، القائمين على تعديل دستور 2012 المُعطل، بإجازة سب الدين والأنبياء، والتشجيع على انتشار الفساد وتدهور الأخلاق في المجتمع، لتتوسط عددها الصادر اليوم مانشيت، "لجنة الانقلابيين لتعديل الدستور تُجيز سب الدين والرسل وتشجع انتشار الفساد وتدعم تدهور الأخلاق".

وتابعت "الحرية والعدالة"، سرد تفاصيل إدانتها لـ"لجنة الخبراء"، التي أطلقت عليها "لجنة الانقلابيين، من خلال توضيح المواد التفسيرية - التي تم إلغاؤها أثناء التعديل - وهي المواد (الثالثة و219)، والتي كانت تُفسر المادة الثانية من دستور 2012، الخاصة بـ(الشريعة الإسلامية)، والتأكيد على أن حذف تلك المواد التفسيرية ما هو إلا مساحة لأصحاب العقائد الأخرى - مسيحيين ويهود - إلى السب في الأنبياء ودين الله.

كما جاء اتهام "الحرية والعدالة" للقائمين على التعديل لدستور 2012 بـ "تدهور الأخلاق والتشجيع على الفساد"، بمجرد إلغائها للمادة 11 من الدستور، والتي تنص على: "الدولة ترعى الأخلاق، والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية".