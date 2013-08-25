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نواب من حزب جبهة التحرير الوطنى فى الجزائر يقاطعون اجتماع الغد

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نواب من حزب جبهة التحرير الوطنى فى الجزائر يقاطعون اجتماع الغد نواب من حزب جبهة التحرير الوطنى فى الجزائر يقاطعون اجتماع الغد

أكد عدد من نواب حزب جبهة التحرير بالمجلس الشعبى الوطنى الجزائرى مقاطعتهم الاجتماع الذى دعا إليه الطاهر خاوة رئيس الكتلة البرلمانية المنتهية ولايته والمقرر غدا /الاثنين/ بمقر المجلس، مؤكدين أن الاجتماع الأخير الذى دعا إليه وترأسه المكتب السياسى للحزب بتاريخ 17 أغسطس كان الفيصل.

وقال عدد من النواب اليوم، إنه لا جدوى من الاجتماع يوم الاثنين خاصة أن هناك معطيات جديدة طرأت على الساحة، لاسيما تلك المتعلقة بدعوة المكتب السياسى لجبهة التحرير الوطنى لاجتماع اللجنة المركزية يومى 29 و30 أغسطس الحالى لانتخاب الأمين العام للحزب.

وأكد نواب حزب جبهة التحرير الوطنى، أن الالتزام الحزبى يفرض عليهم مقاطعة هذا الاجتماع، مؤكدين أنهم يحترمون قرارات المكتب السياسى الصادرة يوم 17 وأغسطس وأيضا قرارات ذات الهيئة التى صدرت أمس والمتعلقة بدورة اللجنة المركزية المقررة يومى الخميس والجمعة القادمين.
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