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البنك المركزي‏: 1.169 تريليون جنيه إجمالي الودائع بنهاية مايو الماضي

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البنك المركزي‏: 1.169 تريليون جنيه إجمالي الودائع بنهاية مايو الماضي البنك المركزي‏: 1.169 تريليون جنيه إجمالي الودائع بنهاية مايو الماضي

أعلن البنك المركزي المصري عن أن إجمالي الودائع لدي الجهازالمصرفي بخلاف‏ (‏البنك المركزي‏)‏ ارتفع بنحو‏ 10‏ مليارات جنيه بما يعادل 8ر0 في المائة ليصل فى مايو الماضي ليصل الى 169ر1 تريليون جنيه مقابل ‏159ر1 تريليون جنيه في أبريل السابق له‏.

وأشار البنك إلى أن إجمالي الوادئع الحكومية بلغ 8ر123 مليار جنيه، منها 1ر64 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 7ر59 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.وأضاف أن إجمالي الوادئع غيرالحكومية ارتفع خلال مايو الماضي ليصل إلي نحو 04ر1 تريليون جنيه مقابل 03ر1 تريليون جنيه في الشهر السابق.
> ولفت إلي أن إجمالي الودائع غيرالحكومية بالعملة المحلية بلغ815 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام علي نحو 9ر23 مليار جنيه منه, وقطاع الأعمال الخاص على 2ر113 مليار جنيه, والقطاع العائلي علي نحو 674 مليار جنيه.
> وأضاف أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 1ر230 مليار جنيه منهااستحوذ قطاع الأعمال العام نحو 12 مليار جنيه,وقطاع الأعمال الخاص علي نحو 8ر79 مليار جنيه والقطاع العائلي علي نحو 8ر133 مليار جنيه أما باقي القطاعات الاخري( تشمل غير المقيمين وشيكات وحولات مشتراه) على 84 مليار جنيه.

ا.ش.ا

 

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