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بالفيديو .. كارديف ' التاريخي ' يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي

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بالفيديو .. كارديف ' التاريخي ' يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي بالفيديو .. كارديف ' التاريخي ' يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي

تمكن فريق كارديف سيتي الذي يلعب موسمه الأول في الدوري الإنجليزي من التغلب على ضيفه مانشستر سيتي 3-1 في مباراة مثيرة جمعتهما في الجولة الثانية من المسابقة.

وتمكن كارديف من استغلال الكرات العرضية التي فشل الضيوف في التعامل معها في تسجيل أهدافهم الثلاثة منهم 2 جاءا عن طريق ضربتين ركنيتين ليلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي هذا الموسم.

وتمكن البوسني دجيكو من افتتاح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 52 من عمر المباراة، ولكن تمكن جونرسون في الدقيقة 60 من تعديل النتيجة بعد أن تابع كرة ارتدت من جو هارت داخل منطقة الجزاء.

وعلى عكس سير اللعب استطاع كارديف أن يسجل هدف التقدم عن طريق فرايزر كامبل لاعب مانشستر يونايتد السابق في الدقيقة 79 بعد أن استغل فشل دفاع سيتي وحارسه في إخراج ركنية من الناحية اليمنى ليحولها برأسه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 87 عاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثالث لأصحاب الأرض بنفس الطريقة بعد أن قابل ركنية من الناحية اليسرى برأسه مسجلا الهدف الثاني له وسط فرحة عارمة من جمهور كارديف.

وسجل البديل نيجريدو الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 93 من عمر المباراة إلا أنه لم يشفع للضيوف في الخروج بأي نقاط.

بتلك النتيجة يحصل كارديف على أول 3 نقاط في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط أيضا في المركز السادس.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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