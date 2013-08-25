التيار المدنى بالإسكندرية يطالب المحافظ بتطهير الجهاز الإدارى من الإخوان

أكد معتز الشناوى المتحدث الرسمى للتيار المدنى الديمقراطى، على أن الثورة مستمرة وقادرة على أن تحكم وتحاكم، مستنكرا استمرار أحوال الجهاز الإدارى بالمحافظة على ما كانت عليه قبل 30 يونيو، مشددا على أنه مازال سكرتير عام المحافظة أحمد عاشور القيادى الإخوانى، مسئول ملف الخبز بحزب الحرية والعدالة فى منصبه يتحكم فى كافة الامور ويديرها وفقا لانتماءاته المعروفة، وتحول نادى المهندسين بالاسكندريه لمركز تخزين للسلاح تحت رعايه نقيب المهندسين، وسط صراخ كل المهندسين وعجز القائمين على تطبيق القانون، بالاضافة إلى مديرية التربية والتعليم التى يتولى اغلب المواقع القيادية بها اعضاء ينتمون لجماعة الاخوان، ووكيل وزاره الاسكان اصبح حاكما بامره فى مديريه الاسكان – على حد قوله- ويوميا يحرق ويدمر من المستندات والخرائط ما يمثل ثروة للثغر كله وليس ملكا لفصيل انتهى، وايضا مديريه الاوقاف وشركة الصرف الصحى وغيرها من الاجهزة الادارية الهامة.

وقال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "لقد نبه التيار المدنى اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية وأوضح له خطوره الموقف إلا أنه وإلى الآن لم ير سوى استمرار الأوضاع وكأن الاسكندريه لم تقم بثورة وكأن الاسكندريه جزيرة منعزله تابعه لقطاع غزة".

وأضاف " لقد رحبنا باللواء المحافظ، واستبشرنا خيرا ونادينا وننادى دائما بدوله القانون، نعم دوله القانون، القانون الذى يحمى ويصون ويدافع، القانون الذى يستطيع ان يردع الجريمه ولا يحمى مجرم، ولا يتستر على بقاء قيادات عديمى الكفاءة تنتمى إلى فصيل يحترف وينتهج العنف".