"المؤتمر" يساهم فى نهضة التعليم ببناء مدرسة بالصالحية الجديدة بالشرقية

أكد محمد راغب حماد مسئول العضوية بحزب المؤتمر بمركز فاقوس شرقية، أن الربان عمر المختار صميدة نائب أول حزب المؤتمر قرر بناء مدرسة بقرية أبو صميدة بالصالحية الجديدة مساهمة منه للرقى بالخدمة التعليمية ولتخفيف العناء على أبناء القرية والمنطقة.

وأضاف راغب أن كافة الأوراق الرسمية والرسومات الهندسية تم الانتهاء منها بمعرفة الجهات المختصة مثل الأبنية التعليمية بالمحافظة وسيبدأ العمل بداية الشهر القادم حيث تم رصد مبلغ مليون و500 ألف للإنشاء.

وأضاف عادل حجاج المنسق الإعلامى لحزب المؤتمر أن نائب رئيس الحزب خصص 4 آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة تعليم الأساسى بعد أن عانى أبناء المنطقة سنوات طويلة فى الذهاب إلى مدارس أقربها تبعد عن المنطقة ب5كم وسيطلق عليها اسم"مدرسة أبو صميدة للتعليم الأساسى".