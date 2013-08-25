بالصور.. جولة ميدانية لمحافظ الفيوم بمركز ومدينة سنورس

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم اليوم، بجولة ميدانية بمركز ومدينة سنورس، تفقد خلالها عدداً من المنشآت الخدمية والأمنية بالمركز، رافقه خلال الجولة اللواء محمد حمودة سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس محمد طلبة رئيس مركز ومدينة سنورس.

وقام محافظ الفيوم يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفقد سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وأعمال التطوير والتجديد بمجمع سنورس للتعليم الأساسى، استعداداً للعام الدراسى الجديد، وأصدر توجيهات لوكيل وزارة التربية والتعليم بتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات من نظافة ونظام تهوية مناسبة وتوفير المياه والأثاث.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد من توفير الأثاث والكتب والصيانة وأعمال الترميم، وأيضا الجولات الميدانية المستمرة بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية.

وقام محافظ الفيوم بزيارة مستشفى سنورس لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى، حيث قام بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادة الخارجية والرمد والأطفال والباطنة والعظام ووحدة الغسيل الكلوى، وأصدر توجيهاته لمدير المستشفى بعمل ممر بين عيادتى الباطنة والأطفال للتيسير على المرضى، وتجهيز عيادة جديدة للأطفال إلى جانب العيادة الحالية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المترددين على المستشفى، والتى تتراوح بين 250 إلى 300 طفل يوميا.

كما استمع المحافظ لشكاوى عدد من الموظفين ووعد بحلها فى أسرع وقت، كما وعد بدراسة مطلب عدد من الأطباء بتجهيز مركز جديد لأمراض الكلى، يمكن استخدامه فى حالات الطوارئ أو فى حالة عطل أى من وحدات الغسيل الكلوى بالمحافظة، ثم تفقد محافظ الفيوم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل أكبر كنائس مركز سنورس، وكان فى استقباله الأب موسى راعى الكنيسة والأب شاروبيم مساعد راعى الكنيسة، كما تفقد مصنع أعلاف سنورس، وأعمال التجديد والتطوير بقسم الشرطة، وأشاد بالتعاون الوثيق بين رجال الجيش والشرطة للحفاظ على الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، ثم تفقد مكتبة الطفل بسنورس وأصدر توجيهاته بتفعيل الأنشطة لجذب طلاب المدارس خصوصاً فى فترة الإجازات الصيفية.

كما عقد محافظ الفيوم لقاء مع القيادات التنفيذية وشباب الأحزاب والقوى السياسية بسنورس، وأكد أن الأوضاع فى مصر عموماً والفيوم على وجه الخصوص فى طريقها إلى الاستقرار التام وبشكل ملحوظ منذ يوم الجمعة الماضى مشيراً إلى جهود مديرية الأمن وقوات الجيش فى ضبط المتورطين فى الأعمال الإجرامية التى شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

> وأكد المحافظ على أهمية التواصل مع الشباب وتوعيتهم لاحترام الرأى والرأى الآخر وحرية ممارسة الشعائر الدينية مشيراً إلى أن الدولة تحمى حرية العقيدة، وأنه من الضرورى لكى تصبح دولة متقدمة أن نشجع الإنتاج والعمل الجاد.

كما أكد المحافظ أنه قام بدراسة العديد من المشكلات على أرض المحافظة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وغيرها، وأنه سيتم اتخاذ حلول جذرية للمشكلات بطرق علمية تتوافق مع الإمكانيات المتاحة، مشدداَ على ضرورة التعاون الجاد مع الحركات الشعبية والقوى السياسية فى دفع عجلة التنمية.