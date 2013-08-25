"أبو النصر" يكرم تعليم الغربية لحصولها على المركز الأول فى مسابقة "إنتل"

كرم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، مديرية التربية والتعليم بالغربية متمثلة فى وكيل الوزارة فاطمة خضر لحصول مركز التطوير التكنولوجى بالغربية على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة إنتل القائمة على المشروعات 2012/2013.

وكانت الوزارة قد أقامت احتفالية كبرى لتكريم الفائزين فى مسابقتى برنامجى "التعلم من أجل المستقبل"، والذى يهدف إلى نشر التعلم القائم على المشروعات وبرنامج "انتل ليرن" الذى يهدف إلى دمج التكنولوجيا بالعمل.

وفاز بالمركز الثانى فى محور التعلم القائم على المشروعات مصطفى إبراهيم الجابرى وعبير جابر حافظ، كما تم تكريم سعيد محمود المشالى رئيس قسم التدريب بمركز التطوير، كما فاز السيد عبد النبى مقلاش مدير مدرسة عيسوى فايد ببسيون وإبراهيم إسماعيل عبد الواحد فى مسابقة انتل ليرن أكبر عدد من تدريب الطلاب.

وفازت إدارة شرق المحلة بأحسن قسم تطوير ،وتم تكريم الطالبة تقى محمد البدرى وإسراء هارون ريشة عن أحسن مشروع، والمدربين أمل محمد شوقى ومحمد رمضان الشنشورى وسامية حسن زهير وسحر عز العرب المغربى ونيفين محمد طنطاوى ،

> وأشادت وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل الفائزين وأكدت على أهمية استغلال العقول المبدعة والأفكار البناءة للطلاب لما لذلك من أثر إيجابى فى تعظيم دور التكنولوجيا فى العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى التعليمى.

يذكر أن مركز التطوير التكنولوجى بالغربية يديره الجوهرى عبد الفتاح سراج مدير المركز وزينب سيد مصطفى مدرب انتل بمركز التطوير بالمديرية.