المخابرات الحربية تنجح فى المصالحة المجتمعية لإعادة الاستقرار لمحافظة مطروح

نجحت الجهات الأمنية بمطروح من خلال تبنى مبادرة لعقد مصالحة مجتمعية بين أبناء المحافظة لنبذ العنف ووقف جميع المظاهرات، بمشاركة القيادات الطبيعية والتيارات السياسية ورجال الدين والشباب من أجل العودة إلى الاستقرار، والعمل للنهوض باقتصاد المحافظة.

أكد مصدر أمنى مسئول أن المصالحة ستعقد تحت رعاية محافظ مطروح وقائد المنطقة الغربية العسكرية ومدير أمن مطروح، وذلك بعدما تم التنسيق ومجلس العمد والمشايخ وقيادات الدعوة السلفية وممثلى شباب مطروح.

كما يشارك فى هذه المصالحة ممثلى أقباط مطروح، وعدد من المؤيدين السلميين لجماعة الإخوان المسلمين بمطروح.

وقد تقرر إقامة احتفالية يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس للإعلان عن هذه المصالحة بحضور كافة أطياف المجتمع بالمحافظة، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى العيد القومى.

وقد تم تشكيل لجنة بمعرفة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، للإعداد لهذه الاحتفالية.

وسيترتب على هذه المصالحة إعادة الأوضاع لطبيعتها من خلال إعادة انتشار قوات الجيش وفتح الشوارع المغلقة بحواجز أمنية بوسط مدينة مرسى مطروح، وفتح المحاور المرورية من جديد بالتزامن مع توقف المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية التى بدأت فى التراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية.